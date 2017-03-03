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Dünya
Deutsche Welle

Moskova: Palmira IŞİD'den temizlendi

Moskova, Palmira'nın Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Suriye Güçleri'nce IŞİD'den tamamen temizlediğini duyurdu.

03 Mart 2017 00:02

Rusya, Palmira'nın ikinci kez IŞİD'den temizlediğini duyurdu. Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'da yaptığı toplantı sonrası açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Humus'un doğusundaki tarihi Palmira kentinin Suriye rejim birlikleri tarafından Rusya'nın hava desteğiyle IŞİD'den tamamen temizlendiğini duyurdu. Şoygu, Palmira'da kontrolün tamamen ele geçirildiğini bildirdi.

Merkezi Londra'da bulunan ve muhaliflere yakınlığı ile bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye rejim güçlerinin çarşamba akşamı radikal İslamcıların kontrolündeki Palmira'da ilerleyişini sürdürdüklerini duyurmuştu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, perşembe günü IŞİD militanlarının kenti ve yankındaki havaalanını tamamen terk ettiğini bildirdi. Ancak Gözlemevi Direktörü Suriye rejim güçlerinin teröristlerin döşediği mayın ve diğer patlayıcı tuzaklar yüzünden bölgenin tamamında yavaş ilerleyebildiklerini kaydetti.

IŞİD, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Palmira'yı Mayıs 2015'te ilk kez ele geçirmiş ve 10 ay boyunca elinde tutmuştu. Suriye ordusu geçen yılın Mart ayında Rusya'nın hava desteğiyle antik kenti IŞİD'ten temizlemeyi başarmıştı. Ancak Palmira, Aralık ayında IŞİD tarafından yeniden kuşatılmıştı. IŞİD militanları, antik kentteki bazı tapınak ve mezarlıkların yanı sıra Zafer Takı'nı da putperestlik iddiasıyla tahrip etmiş, tarih öncesi en önemli yapılardan Bel Tapınağı'nı da yıkmıştı.

Suriye rejim güçlerine yakın kaynaklar Palmira'dan ayrılan IŞİD militanlarının şehrin 70 km kuzeyindeki bir kente sığındığını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/dpa, MK/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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