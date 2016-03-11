Moskova-İstanbul uçağında bomba şakası paniğe sebep oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan Moskova-İstanbul seferinden eşini arayıp uçağa bomba getirdiğini söyleyen bir adam büyük bir paniğe neden oldu. Bomba kelimesini duyan yolcuların isteği üzerine uçaktan çıkartılan adamın eşi İrina Dragunova LifeNews'e yaptığı açıklamada, eşinin solunum cihazından bahsettiğini belirtti.

DHA'dan Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre, Dragunova, "Eşim beni arayarak astım hastaları için gerekli solunum cihazından bahsederek bombayı kontrolden geçirdiğini söyledi. Eşim astım hastası ve İstanbul üzerinden doktorların tavsiyesine göre onun için en elverişli iklime sahip Mısır'a gidecekti. Eşim ikinci kez aradığında polis birimindeydi. Yorgun ve üzgün bir sesle kendisini uçaktan çıkarttıklarını ve benim yanına gitmem gerektiğini söyledi" diye konuştu.

Yolcuların bomba şakasını ciddiye aldıkları ve konuyla ilgili hosteslere haber verdikleri ortaya çıktı. Sonrasında Vladislav Dragunov polislere şakasına bomba olarak adlandırdığı solunum cihazını gösterdi. Tıbbi cihazın dikkatli bir şekilde araştırılması ve eşinin olayın aslını anlatmasının ardından Dragunov serbest bırakıldı. Eşi İrina Dragunova, "Olay sonrasında eşim birkaç aktarmayla bir sonraki sefere bilet aldı. Ayrıca olay sırasında parası da çalındı. Benim de en kısa zamanda polislere eşimin sağlığıyla ilgili raporu sunmam gerek" dedi.