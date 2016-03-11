T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova-İstanbul uçağında bomba şakası paniğe sebep oldu

Şakayı yaptığı iddia edilen yolcu uçaktan indirildi

11 Mart 2016 14:52

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan Moskova-İstanbul seferinden eşini arayıp uçağa bomba getirdiğini söyleyen bir adam büyük bir paniğe neden oldu. Bomba kelimesini duyan yolcuların isteği üzerine uçaktan çıkartılan adamın eşi İrina Dragunova LifeNews'e yaptığı açıklamada, eşinin solunum cihazından bahsettiğini belirtti.

DHA'dan Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre,  Dragunova, "Eşim beni arayarak astım hastaları için gerekli solunum cihazından bahsederek bombayı kontrolden geçirdiğini söyledi. Eşim astım hastası ve İstanbul üzerinden doktorların tavsiyesine göre onun için en elverişli iklime sahip Mısır'a gidecekti. Eşim ikinci kez aradığında polis birimindeydi. Yorgun ve üzgün bir sesle kendisini uçaktan çıkarttıklarını ve benim yanına gitmem gerektiğini söyledi" diye konuştu.

Yolcuların bomba şakasını ciddiye aldıkları ve konuyla ilgili hosteslere haber verdikleri ortaya çıktı. Sonrasında Vladislav Dragunov polislere şakasına bomba olarak adlandırdığı solunum cihazını gösterdi. Tıbbi cihazın dikkatli bir şekilde araştırılması ve eşinin olayın aslını anlatmasının ardından Dragunov serbest bırakıldı. Eşi İrina Dragunova, "Olay sonrasında eşim birkaç aktarmayla bir sonraki sefere bilet aldı. Ayrıca olay sırasında parası da çalındı.  Benim de en kısa zamanda polislere eşimin sağlığıyla ilgili raporu sunmam gerek" dedi.

ETİKETLER

bombarusyauçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24