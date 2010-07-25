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Dünya

MOSKOVA EN SICAK GÜNÜNÜ YAŞADI MOSKOVA (A.A)

25 Temmuz 2010 16:41

-MOSKOVA EN SICAK GÜNÜNÜ YAŞADI MOSKOVA (A.A) - 25.07.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova, dün hava sıcaklığının 36,7 dereceye kadar yükselmesiyle, 1920 yılından bu yana en sıcak gününü yaşadı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Dün yerel saatle 17.00'de (TSİ 16.00) hava sıcaklığının 36,7 dereceye ulaşarak, 1936 yılındaki 36,5 derecelik sıcaklığı geçtiği ve 1920 yılındaki rekor sıcaklık olan 36,8 dereceye oldukça yaklaştığı" belirtildi. Yetkililer, bu Temmuz ayının Moskova'nın tarihindeki en sıcak temmuz ayı olduğunu, sıcaklığın uzun süre 30 derecenin üstünde seyretmesini beklediklerini söylediler. Başkent Moskova'da tatile gidemeyen vatandaşlar sıcak havada yine kent merkezindeki parklarda bulunan havuzlara hücum ederken, bazı vatandaşlar da kent merkezinden geçen nehrin serin sularına daldı.

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