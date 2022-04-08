Moskova'dan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair açıklama

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden barış müzakereleri sürecinde tüm hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

Moskova'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Lavrov, "Dostum ve meslektaşımı Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin nasıl geçtiği konusunda bilgilendirdim. Sıkıntısız geçmiyor ancak müzakerenin amaçlarına ulaşılmasını sağlamak için çaba göstereceğiz" dedi.

Lavrov, Mirzoyan ile görüşmesinin de güzel geçtiğini belirtti ve işbirliği için Ermenistan'a teşekkür etti.

Rus ve Ukraynalı müzakere heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da bir araya geldiklerinde Rusya yazılı taleplerini Ukrayna heyetine verdiklerini bildirmişti.