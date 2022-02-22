Moskova'dan Almanya'nın Kuzey Akım 2'yi durdurmasına yanıt: Avrupalıların doğal gaza 2 bin Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz!

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Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve mevcut Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tescillenme sürecini durdurmasının ardından, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının çok yükseleceğini iddia etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Medvedev, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının tescillenmesinin durdurulmasının emretmiş. Tamamdır o zaman. Avrupa'nın yakında bin metreküp doğalgaz için 2 bin Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" yazdı.

Scholz, hükümetin bugün Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu duyurdu.

Scholz, gerekçe olarak, Rusya'nın "tüm uluslararası anlaşmaları" ihlal ettiğini ve Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı bölgeleri halk cumhuriyetleri olarak tanıyarak "anlaşılmaz, haksız" bir adım attığını söyledi.