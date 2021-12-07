Moskova'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Doktorların yaralılar için elinde geleni yaptığını kaydeden Sobyanin, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, ateşi açan kişinin 45 yaşındaki bir Moskovalı olduğunu belirtti. Yaralılar arasında 10 yaşında bir kız çocuğu da var.