Moskova'da ölüm oranları Mayıs ayında yüzde 58 yükseldi

T24 Dış Haberler

Moskova Sağlık Departmanı, Rus başkentinde geçen üç senenin aynı ay ortalamasına kıyasla Mayıs 2020'de ölüm oranlarının yüzde 58 artış gösterdiğini doğruladı. Bu açıklama, Rusya'nın yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde gerçek verileri açıklamadığı iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Yapılan açıklamaya göre Moskova'da geçen ay 15 bin 713 kişi hayatını kaybetti. 2017, 2018 ve 2019 yıllarının Mayıs aylarında ortalama 9 bin 914 ölüm yaşandı.

Sağlık departmanı, bu 5 bin 799 aşırı ölümün 2 bin 757'sinde ana sebebin Covid-19 olduğuna, yüzde 92'sinde ise virüsün bir tür rol oynadığına inandıklarını ifade etti.

Rusya'da yetkililer Nisan ayının resmi ölüm sayılarını 2 hafta önce açıklayacaklarını söylemişti ancak verilerin duyurulması ertelendi. Buna gerekçe olarak sosyal izolasyon süresince doğum ve ölümlerin eksik bildirilmesi gösterildi.

Dünyada en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü üçüncü ülke olan Rusya'da 502 binden fazla hasta tespit edildi ve resmi verilere göre 6 bin 532 kişi hayatını kaybetti.