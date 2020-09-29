Moskova'da okullara ek "Koronavirüs tatili"

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Koronavirüs salgını nedeniyle yıllık son bahar tatili bir hafta uzatıldı.

Moskova'da günlük yeni vaka sayısı 625'e kadar düşmüştü, ancak Eylül başında önlemlerin gevşetilmesiyle tekrar 2 binli sayılara yükseldi. Vaka yükselişi ülkede ikinci dalga endişesine sebep olurken, yetkililer Rusya'nın birinici dalganın ortasında olduğunu savunuyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda hava sıcaklıklarının yükseldiği ve vaka sayısının arttığını da göz önünde bulundurarak son bahar tatilini uzatmaya karar verdim" dedi.

Sobyanin, bu sayede teması azaltacaklarına inandıklarını söyledi. Okullar 5 ila 18 Ekim arasında kapalı olacak.