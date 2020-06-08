Moskova'da Koronavirüs kısıtlamaları yarından itibaren kalkıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan evlerde karantina uygulaması ve dışarı çıkma kısıtlamalarının yarından itibaren kaldırıldığını duyurdu.

Rus haber ajansı Tass, Moskova Belediyesi’nden yetkililerin açıklamalarını uluslararası kamuoyuna duyurdu. Rus yetkililerin yaptığı açıklamada, başkent Moskova’da 9 Haziran’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması, dijital izin alma sistemi ve belirli saatler arasında dışarı çıkma uygulamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Ayrıca yapılan açıklamada cafe ve restoranların 16 Haziran’dan itibaren açık alanda açılabileceği ve müşteri ağırlayabileceği de belirtildi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin kişisel internet sitesi üzerinden bir duyuru yaptı. Sobyanin, bu ay içerisinde başkentteki bütün sıkı yasakların kaldırılacağını açıkladı. Sobyanin, veteriner ve güzellik salonlarının 9 Haziran’dan itibaren, müze ve açık alana sahip cafelerin 16 Haziran’da, spor salonları ve restoranların ise 23 Haziran’da açılacağını duyurdu.