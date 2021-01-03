Moskova'da Koronavirüs aşısı yapılacak grup genişliyor: Bankacılık ve finans sektörüne de yapılacak

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bankacılık ve finans sektöründe, resmi kurumlar ve maliye kurumlarında çalışanların yarından itibaren Koronavirüs aşısı için kayıt yaptırabileceklerini söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Moskovalıların Covid-19 aşısına erişimini genişletmek için 4 Ocak 2021 Pazartesi'den itibaren bankacılık ve finans sektöründeki çalışanların yanı sıra federasyon, bölge ve belediye düzeyindeki resmi kurumların ve maliye kurumlarının çalışanları için aşılama kayıtlarını açıyoruz" dedi.

Sobyanin, aşılama merkezlerinin haftanın 7 günü saat 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet vereceğini ekledi.

5 Aralık'ta başlayan aşılama çalışmalarında öncelikle eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki çalışanlara aşı yapılmıştı.