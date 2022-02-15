Moskova, Batı ile diyaloğu "devam ettirmeye hazır"

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Moskova, Batı'yı endişelendiren askeri tatbikatların sona yaklaştığını belirtirken Ukrayna krizi konusunda ABD ve diğer Batı ülkeleriyle diyaloğa hazır olduğuna dair sinyaller verdi.

Uzun bir masanın farklı uçlarında oturan Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı, mevcut Ukrayna krizine olası diplomatik çözümü konuştu. Lavrov, ABD ile güvenlik konuşmaları hakkında, "Seçeneklerimizin tükenmekten çok uzakta olduğuna inanıyorum" dedi.

Diyalogun devam etmesi ve artmasını tavsiye eden Lavrov, bu müzakerelerin "süresiz olmaması" gerektiğini ifade etti. Moskova, daha önce görüşmelerin uzamasından memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Putin, ABD ve Rusya'nın anlaşabilecekleri alanlar bulmalarının olası olmadığını sorduğunda Lavrov, "Bu ihtimal her zaman var" dedi.

Geçen ay ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması gibi taleplerini reddetmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Putin'e, "Bazı tatbikatlar sona yaklaştı, bazıları da yakın zamanda bitecek" dedi.