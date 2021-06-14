Moskova, aşıya teşvik için her hafta araba çekilişi yapacak

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde yaşayanların Koronavirüs aşısı yaptırması durumunda bir araba ekilişine katılabileceğini ifade etti.

Rusya'da Koronavirüs aşılanmasına talep azalırken Moskova ve ülkenin diğer noktalarında vakalarda artış gözlemleniyor.

Sobyanin, "14 Haziran'dan itibaren 11 Temmuz'a kadar Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar bir araba çekilişine katılacak" dedi ve ekledi; "Tabii aşı olmanın getireceği sağlık ve huzur hiçbir araba ile kıyaslanamaz" dedi.

14 Haziran ve 11 Temmuz arasında her hafta 5 araba verileceği belirtildi.

Sobyanin, şehirde vakalar artarken geçen hafta saha hastanelerini tekrar açmış ve 20 Haziran'a kadar "çalışmama haftası" ilan etmişti. Bu doğrultuda "ana ihtiyaç sektörleri" dışında çalışanlar işe gitmeyecek ve maaşını almaya devam edecek.