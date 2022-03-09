Moskova: Antalya'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz; Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye uçacak

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ve Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeler için bugün Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zakharova, Sputnik radyosuna yaptığı açıklamada görüşmenin gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Zakharova, "Ukrayna doğruladığı için toplantının hayata geçeceğine inanıyoruz. Özellikle ilk girişim ev sahibi ülke Türkiye'den geldiği için" dedi.

Rusya'nın görüşmeler için hazırlıklar yaptığını vurgulayan Zakharova, aynı zamanda "aceleci olmaya gerek yok" diye konuştu.

Zakharova, Lavrov'un Antalya'ya bugün uçmasının planlandığını belirtti.