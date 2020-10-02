Moskova-Ankara hattında Dağlık Karabağ'da iş birliği sinyalleri

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Rusya, dün akşam dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında "iş birliği" konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

Görüşmeden sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki taraf da koordineli hamleler de bulunacağını doğruladı" denilirken, "Türkiye de Rusya da Dağlık Karabağ'daki sorunun barışçıl diyalogla çözülmesi taraftarı" ifadeleri yer aldı.

Ankara'dan yapılan açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alınmıştır" denilmişti.

Pazar gününden bu yana Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında çatışmalar sürüyor. İki taraf da hem asker hem de sivil can kayıpları bildirdi.