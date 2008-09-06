Mortgage krizi 2010'a kadar sürecek

Halifax Genel Müdürü Andy Horby, ABD;de ev fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi için 18 aylık bir süreye ihtiyaç bulunduğunu savundu.

Bu şartlarda İngiltere’de hükümetin piyasayı hareketlendirmek için alacağı herhangi bir önlemin etkili olmasının beklenemeyeceğini belirten Horby, Bankaların yeniden kredi verebilmeleri için piyasadaki güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Borçlanmasının üçte ikisini ABD ve diğer ülkelerden sağlayan İngiliz bankalarının ise bir süre daha krizin etkilerini yaşamasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Andy Horby, birbirine bağlı bütün bu olumsuz etkilerin piyasaların üzerinden kalkması için de en az 18 aylık bir süreye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.