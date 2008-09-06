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Ekonomi

Mortgage krizi 2010'a kadar sürecek

İngiltere'nin en büyük mortgage kredisi sağlayıcısı Halifax'a göre, ABD'de başlayıp bütün dünyaya yayılma eğilimi gösteren krizin etkileri 2010’a kadar s&uum

06 Eylül 2008 03:00

Halifax Genel Müdürü Andy Horby, ABD;de ev fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi için 18 aylık bir süreye ihtiyaç bulunduğunu savundu.

 

Bu şartlarda İngiltere’de hükümetin piyasayı hareketlendirmek için alacağı herhangi bir önlemin etkili olmasının beklenemeyeceğini belirten Horby, Bankaların yeniden kredi verebilmeleri için piyasadaki güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Borçlanmasının üçte ikisini ABD ve diğer ülkelerden sağlayan İngiliz bankalarının ise bir süre daha krizin etkilerini yaşamasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Andy Horby, birbirine bağlı bütün bu olumsuz etkilerin piyasaların üzerinden kalkması için de en az 18 aylık bir süreye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

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