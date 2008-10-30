ABD yönetimi, evlere el konulmasını önlemek amacıyla tut-sat (mortgage) kredileri için 600 milyar dolarlık yeni plan üzerinde çalışıyor.



Konuya yakın bir yetkili yaptığı açıklamada, ABD Hazinesi ve Federal Mevduat Sigorta Fonu'nun (FDIC) üzerinde birlikte çalıştığı planla, 3 milyon riskli konut kredisine garanti sağlanabileceğini söyledi.



Hükümetin planı gelecek günlerde açıklayacağını söyleyen yetkili, programla kredi veren kuruluşların, beş yıl sürecek bir dönemde aylık ödemeleri düşürmeye ikna edilmesine çalışılacağını ifade etti.



Hazine Bakanlığı sözcüsü Jennifer Zuccarelli, FDIC ve diğer karar alıcılarla haciz önleme önlemleri üzerinde çalıştıklarını, ancak planın ayrıntılarının henüz belirlenmediğini söyledi.



Beyaz Saray sözcüsü Tony Fratto da bu konuda bir karar verilmediğini belirterek, "Biz her zaman ev sahiplerine yardımcı olmak için teklifleri gözden geçiriyoruz" dedi.



FDIC sözcüsü Andrew Gray de fonun bu konuda Hazine Bakanlığı ile olumlu görüşmeler yaptığını, ancak programın ayrıntıları hakkında konuşmanın erken olacağını ifade etti.



Planla, kredi veren kuruluşları sorunlu kontu kredilerinin koşullarını yumuşatmaya ikna etmek için federal garanti verilmesi amaçlanıyor.



FDIC tarafından yürütülecek programdan bankalar, yatırım fonları, hedge fonlar ve diğer konut kredisi veren kuruluşlar yararlanabilecek.

