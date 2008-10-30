T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mortgage kredileri için 600 milyar dolarlık yeni plan

ABD yönetimi, evlere el konulmasını önlemek amacıyla tut-sat (mortgage) kredileri için 600 milyar dolarlık yeni plan üzerinde çalışıyor.

30 Ekim 2008 02:00

ABD yönetimi, evlere el konulmasını önlemek amacıyla tut-sat (mortgage) kredileri için 600 milyar dolarlık yeni plan üzerinde çalışıyor.

Konuya yakın bir yetkili yaptığı açıklamada, ABD Hazinesi ve Federal Mevduat Sigorta Fonu'nun (FDIC) üzerinde birlikte çalıştığı planla, 3 milyon riskli konut kredisine garanti sağlanabileceğini söyledi.

Hükümetin planı gelecek günlerde açıklayacağını söyleyen yetkili, programla kredi veren kuruluşların, beş yıl sürecek bir dönemde aylık ödemeleri düşürmeye ikna edilmesine çalışılacağını ifade etti.

Hazine Bakanlığı sözcüsü Jennifer Zuccarelli, FDIC ve diğer karar alıcılarla haciz önleme önlemleri üzerinde çalıştıklarını, ancak planın ayrıntılarının henüz belirlenmediğini söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Tony Fratto da bu konuda bir karar verilmediğini belirterek, "Biz her zaman ev sahiplerine yardımcı olmak için teklifleri gözden geçiriyoruz" dedi.

FDIC sözcüsü Andrew Gray de fonun bu konuda Hazine Bakanlığı ile olumlu görüşmeler yaptığını, ancak programın ayrıntıları hakkında konuşmanın erken olacağını ifade etti.

Planla, kredi veren kuruluşları sorunlu kontu kredilerinin koşullarını yumuşatmaya ikna etmek için federal garanti verilmesi amaçlanıyor.

FDIC tarafından yürütülecek programdan bankalar, yatırım fonları, hedge fonlar ve diğer konut kredisi veren kuruluşlar yararlanabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24