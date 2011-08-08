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Ekonomi

MORTGAGE DEVLERİNİN DE NOTU DÜŞTÜ WASHINGTON (A.A)

08 Ağustos 2011 22:23

-MORTGAGE DEVLERİNİN DE NOTU DÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 08.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli borcuyla bağlantılı tutsat (mortgage) devleri Fannie Mae ve Freddie Mac'in kredi notunu düşürdü. ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunu geçen hafta cuma günü ''AA+''ya indiren S&P, bugün de Fannie Mae ve Freddie Mac'in yanı sıra tarımsal kredi veren ABD Tarımsal Kredi Sistemi kuruluşu, 32 banka ve kefalet sandıklarının çıkardığı ABD hükümeti destekli uzun vadeli tahvillerin ve ABD finansal sisteminin ana arterleri olan menkul kıymet takas şirketleri ile Federal Mevduat Sigorta Fonunun (FDIC) kredi notlarını indirdi. Bütün kuruluşların ''AAA'' olan kredi notlarını bir kademe indirerek ''AA+''ya çeken S&P, Fannie Mae ve Freddie Mac'in ''doğrudan ABD hükümetine bel bağlaması'', diğer kuruluşların ve bankaların da borçlarının ekonomideki dalgalanmaya açık olması nedeniyle kredi notlarını düşürdüğünü bildirdi. Fannie Mae ve Freddie Mac, ABD'deki tüm tutsat kredilerinin yaklaşık yarısını ya da değeri 5 trilyon doları aşan 31 milyon kadar konut kredisini sağlıyor. S&P, 12 Federal Konut Kredisi Bankası'nın 10'unun kredi notunu da ''AAA''dan ''AA+''ya çekti.   

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