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Yaşam

Morrissey sahnede fenalaştı

50 yaşındaki İngiliz şarkıcı Morrisey'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi için kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

26 Ekim 2009 02:00

Tam adı Steven Patrick Morrissey olan 50 yaşındaki İngiliz şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi için kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Fenalaştığı sırada “This Charming Man” isimli şarkısını söylediği belirtilen Morrissey'in bu yıl içinde bazı konserlerini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiği öğrenildi.

Morrissey, son albümü “Years of Refusal”in tanıtımını yapmak üzere muhtelif ülkeleri kapsayan bir tura çıkmıştı. Şarkıcının tur kapsamında kasım ayında Berlin, Hamburg, Düsseldorf ve Münih'te de birer konser vermesi bekleniyordu.

“Indie rock” denilen tarzın yaratıcısı kabul edilen Morrissey, “The Killers” ve “Franz Ferdinand” gibi bu tarzın önde gelen gruplarını etkilemişti.

Morrissey, grubu “The Smith”in 80'li yılların sonunda dağılması üzerine müzik kariyerine solo olarak devam etmeye karar vermişti.

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