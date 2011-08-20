‘Morgda kızımın yüzüne baktım, korkunun izi bile yoktu’

T24 - Norveç’teki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Gizem Doğan’ın annesi yaşadıklarını anlattı. Gülderen Yılmaz, kızının öldüğü adayı ziyaret ettikten sonra ‘Gizem’e ne olduğunu öğrenene kadar rahat etmeyeceğiz’ dedi.





Norveçli Anders Behring Breivik’in Utoya Adası’na yaptığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gizem Doğan’ın annesi Norveç basınına konuştu. Oslo’daki bakanlıklara yapılan bombalı saldırıdan sonra 17 yaşındaki kızının kendisini aradığını açıklayan Gülderen Yılmaz ‘Telefonda bana durumun çok kötü olduğunu, saldırıların arkasında yabancı birinin olmamasını umut ettiğini söyledi’ dedi. Sesi titreyen Gizem’in daha sonra ise telefonuna cevap vermediğini söyledi. Yılmaz ‘Oslo’daki hastaneleri umutsuzca tek tek dolaştık. Belki Gizem, kimliği tespit edilemeyen yaralılar arasındaydı. Bir hafta sonra Perşembe günü kadın bir polis bize gelip kızımın öldürüldüğünü söyledi. O güne kadar Gizem’i rüyalarımda arıyordum ama ondan sonra umutlarım bitti’ açıklamasında bulundu.

Sürekli protestolara katılıyordu



77 kişinin öldüğü saldırıda yakınlarını kaybedenler dün Utoya Adası’na giderken bu grubun içinde yer almanın ne hissettirdiği sorusuna “Akrabalarımızla birlikte adaya gitme kararı bizim için hiç zor olmadı. Gizem’in son anlarını geçirdiği yeri görmek istiyorduk” diye yanıt veren acılı anne şöyle devam etti:



“Kızım her zaman eşitlikten yanaydı. Evde otururken bize televizyonu açtırıp İsrail ile Filistin’in durumunu anlatan programlar izlettiriyordu. Trondheim’da yapılan protesto yürüyüşlerine katılıyordu. Çok korkusuz bir kızdı ve hepimizden bir adım öndeydi. Gizem’in cansız bedenini St Olav Hastanesi’nde gördüğümde rahatladım. Kızımın çok doğal ve güzel olduğunu tekrar hatırladım. Yüzünde korkunun en ufak bir izi bile yoktu. Teröristle yüzyüe geldiğinde bile bu tavrını yitirmemiş. Teröristler kazanmayacak. Ailem İşçi Partisi’ne katılarak Gizem’in yolunda ilerleme kararı aldı. Gizem’e ne olduğunu öğrenene ve onun son anlarında neler yaşadığını öğrenene kadar rahat etmeyeceğiz.”



