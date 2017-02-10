Morgan Stanley'in Euro/TL tahmini: 3.65

Merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Euro/TL kurunda 3.65 hedefle kısa pozisyon önerisinde bulundu.

BloombergHT'de yer alan habere göre Morgan Stanley analisti Hans Redeker ve diğer analistlerin perşembe günü kaleme aldığı raporda, Euro/TL kurunda 3.65 hedefle kısa pozisyon önerisinde bulunuldu.

Redeker, başta emtia para birimleri olmak üzere diğer yüksek getirili carry trade para birimlerine göre Türk lirasındaki pozisyonlanmanın görece hafif kaldığını belirtti.

"Türk lirasını destekleyebiliriz"

Morgan Stanley analistleri gelişmekte olan piyasalar açısından ana risk unsurunun Çin'de yaşanacak bir ekonomik yavaşlamanın "emtiaların ateşini alması" olduğunu belirtirken, Türkiye'nin net emtia ithalatçısı konumu sebebiyle Türk lirasının daha az riskli olduğunu ifade etti.

Morgan Stanley raporunda, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın daha fazla parasal sıkılaştırmanın masada olduğunu belirtmesinin Türk lirasını destekleyebileceği belirtildi.

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Redeker ve diğer Morgan Stanley analistleri, Euro/TL kurunda 3.6822 seviyesinden giriş önerirken, 4.05 seviyesinin zarar kesme düzeyi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Raporda, referandumun ve referandum sürecinin beraberinde getireceği çeşitli siyasi risklerin işlem öneri açısından başlıca riskler olduğu ifade edildi.

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