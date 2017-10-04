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Ekonomi

Morgan Stanley'den Türkiye için enflasyon tahmini

Aralık ayından itibaren hem çekirdek hem manşet enflasyonda kademeli düşüş bekleniyor

04 Ekim 2017 13:54

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonun Aralık'tan itibaren kademeli olarak düşmeye başlamasını bekliyor.

Morgan Stanley'in dünkü araştırma raporunda Türkiye enflasyon değerlendirmesi yapıldı. Çekirdek enflasyonun büyük bir ihtimalle zirveyi görmüş olduğu belirtilen raporda, esas gerilemenin Aralık ayından sonra başlayacağı ifade edildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel'in kaleme aldığı raporda, çekirdek enflasyonda son üç aylık dönemde görülen yükselişin metholodoloji değişiminden kaynaklı giyim fiyatlarındaki yükselişten, düşük baz etkisinden ve güçlü talepten kaynaklandığı belirtildi.

Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indiriminin sona ermesiyle birlikte çekirdek ve manşet enflasyon üzerinde bir miktar ek baskı oluşabileceği dile getirilen raporda, istikrarlı petrol fiyatları ve kur ile güçlü talepte biraz gevşeme olacağı varsayımıyla, Aralık ayından itibaren hem çekirdek hem manşet enflasyonda kademeli düşük beklentisi yer aldı.

Morgan Stanley çekirdek enflasyonun yıl sonuna kadar yıllık yüzde 10.5 ve 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 9.5 olmasını bekliyor. Manşet enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 9.9 olmasını bekleyen kurum, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8.8'e gerilemesini bekliyor.

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