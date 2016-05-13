Morgan Stanley: Türkiye'nin büyüme hızı düşmeye devam edecek

Türkiye’nin büyüme oranında yaşanan gerilemelerin yapısal olduğunu belirten ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, bu yavaşlamanın devam edeceği yönünde işaretler olduğunu söyledi.

Yapılan değerlendirmede; 2008-2009 döneminde yaşanan krize rağmen Türkiye’nin 2002-2011 dönemi için yüzde 5,5 olan büyüme oranının son dört yılda önemli bir düşüş yaşadığı ifade edildi. Morgan Stanley, Türkiye’nin 3.3 seviyesine düşüşünü vurgulayarak; gelecek 10 yılda da büyüme performansının yapısal reformların uygulanmasına bağlı olacağını belirtti.

Business HT’de yer alan habere göre; ABD’de bulunan New York Merkezli yatırım bankası Morgan Stanley açıklamasında; “Türkiye'nin bazı borç ölçütleri açısından sürdürülemez seviyelere yaklaşması, siyasi belirsizlik ve daha önemli olarak verimlilikteki hızlı durağanlaşmanın bulunduğunu ifade ediyor” sözlerine yer verdi.

Morgan Stanley’ın temel senaryosu Türkiye’nin 2015 yılında yüzde 3.7 olan potansiyel büyüme oranının 2025 yılında yüzde 3.2'ye gerileyeceği yönünde. Yapısal reformların başarıyla uygulanması halinde ise potansiyel büyüme oranının kademeli olarak 2025 yılında yüzde 4.1 oranına ulaşacağını öngörülüyor.