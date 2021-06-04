Morgan Stanley: Türkiye'nin faiz indirimi için alanı var

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, politika faizi ve enflasyon düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi için alanı olduğunu söyledi.

Bloomberg'in aktardığına göre Morgan Stanley'in ekonomistleri, TCMB'nin beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz oranının belirleneceği yönündeki açıklamasının, Mayıs enflasyon verisi ile birlikte faiz indirimleri için alanı olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada “Yüzde 19 politika faizi ve yüzde 17’nin altında enflasyon faiz indirimi için alan olduğunu gösteriyor” dendi.

Morgan Stanley, TCMB Başkanının bu haftaki açıklaması haziranda bir faiz indiriminin gündemde olmadığını söyle. Buna karşın Cumhurbaşkanının yaptığı son açıklamasının yazın sonlarına doğru faiz indirim baskısının yeniden başlayabileceği aktarıldı.

Turizm gelirlerinin kura vereceği destekle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirten Morgan Stanley, “Politika faizinin 2021’de 300 baz puan, 2022’de ise 400 baz puan daha indirilerek %12’ye çekileceğini öngörüyoruz” dedi.