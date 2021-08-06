Morgan Stanley, Erdoğan'ın açıklamalarına rağmen ağustosta faiz indirimi beklemiyor

Morgan Stanley, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamarına rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ağustos ayında faiz indirimi beklemediğini açıkladı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre aralarında Alina Slyusarchuk’un da bulunduğu analistler tarafından kaleme alınan raporda bu yıl TCMB’den 200 baz puan faiz indirimi beklendiği kaydedildi. Kurumun önceki beklentisi 400 baz puan indirimdi.

Raporda “TL’deki son dönemdeki değerlenmeye rağmen bu konuda ihtiyatlıyız” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayıyla birlikte enflasyon oranlarında düşüşün başlayacağını söylerken, “Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.