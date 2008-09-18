T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Morgan Stanley de satılıyor

Bir süredir batmamak için müşteri arayan finans devi Morgan Stanley, ABD'li Wachovia Bank ile birleşmeye hazırlanıyor.

18 Eylül 2008 03:00

Bir süredir batmamak için müşteri arayan finans devi Morgan Stanley, ABD'li Wachovia Bank ile birleşmeye hazırlanıyor.

İki taraf arasında resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.

Öte yandan New York Times'ın haberine göre, hafta sonu Citibank ile yapılan görüşmeler, Citibank'ın CEO'sunun birleşmeyi istememesi nedeniyle sonuca ulaşamadı.

İngiltere’nin dev kredi bankası HBOS satıldı

Hisseleri yükseldi
 
Öta yandan Wachovia ile Morgan Stanley'in hisseleri iki bankanın birleşecekleri hakkındaki haberlerle seans öncesi işlemlerde yükseldi. Wachovia hisseleri yüzde 5 primle 9.6 dolara yükselirken, Morgan Stanley hisseleri yüzde 2 primle 21.75 dolar olan kapanış değerinden 22.40 dolara yükseldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24