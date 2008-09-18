Morgan Stanley de satılıyor

İngiltere’nin dev kredi bankası HBOS satıldı

İki taraf arasında resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.Öte yandan New York Times'ın haberine göre, hafta sonu Citibank ile yapılan görüşmeler, Citibank'ın CEO'sunun birleşmeyi istememesi nedeniyle sonuca ulaşamadı.Öta yandan Wachovia ile Morgan Stanley'in hisseleri iki bankanın birleşecekleri hakkındaki haberlerle seans öncesi işlemlerde yükseldi. Wachovia hisseleri yüzde 5 primle 9.6 dolara yükselirken, Morgan Stanley hisseleri yüzde 2 primle 21.75 dolar olan kapanış değerinden 22.40 dolara yükseldi.