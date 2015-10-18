Morgan Freeman belgesel çekimi için Konya'da

Hollywood'un Oscar ödüllü oyuncusu Amerikalı aktör Morgan Freeman, belgesel çekimi için Konya'ya geldi. Freeman, "Evrenin Sırları" adlı belgesel çekiminin bir bölümünü gerçekleştirdi.

National Geographic kanalında yayınlanmak üzere dünya inanç tarihini konu alan The Story of Gods (Evrenin Sırları) adlı belgesel çekimi, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin yerleşik hayata geçerek kent kurduğu Konya'nın Karatay ilçesi sınırlarında yer alan Çatalhöyük'te gerçekleştirildi.

İnsanoğlunun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilen Çatalhöyük'te gerçekleştirilen çekimlerde, medya mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan yaptığı açıklamada, belgeselin bir bölümünün Çatalhöyük ören yerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Çekimlere Amerikalı aktör Freeman'ın da katıldığını aktaran Çıpan, Oscar ödüllü oyuncuya idari ve teknik bir ekibin eşlik ettiğini bildirdi.

Çıpan, çekimlere Çatalhöyük kazı heyetinden iki uzman ile Müze Müdürlüğü görevlisi Hasan Uğuz'un katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Doğu Çatalhöyük'te boğa başları ve boynuzlarının bulunduğu kutsal alan ile güneyde Mellard sondaj yeri olarak adlandırılan ve bugüne kadar ünik eserlerin bulunduğu diğer üzeri kapalı alanda da çekimler yapılmıştır. Çatalhöyük'te günlük yaşamın anlatıldığı model evde yapılan çekimlerle çalışma tamamlanmıştır. Ekibin rahat ve güvenlikli çalışabilmesi için gerekli şartlar oluşturulmuştur. Medeniyetin başlangıcı, tarım, hayvancılık, insanın çevreyle etkileşimi, doğal yaşamla mücadele ve ekonomik hayata geçiş gibi konular üzerinde durulan çekim, yayınlanacağı dizinin dünyadaki tanınırlığı ve etkisi dikkate alındığında Konya'nın uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. Morgan Freeman ve ekibi bugün Konya'dan ayrıldı."