Moralimizi bozmayacağız

Yoğun bakımdaki hasta!..

Song, bazen futbolda kendilerine izah edemedikleri günler yaşayabileceklerini belirterek, "Denizlispor maçında takım arkadaşlarımla birlikte o zor günlerden birini yaşadık. Fakat bu demek değildir ki moralimizi bozacağız. Moralimizi korumak zorundayız" dedi.Şimdiye kadar bu takım ile bu noktaya geldiklerini ifade eden Song, "İşin içinden çıkabilmek için bu durumları iyi yönetmek gerekir. Bu durumu iyi yönetebilirsek takım arkadaşlarımla birlikte şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da en üst düzeye taşıyacağız" diye konuştu.Song, geçen seneye dönerek bir örnek vermek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Galatasaray'da oynadığım zamanlarda Ali Sami Yen'de Kasımpaşa karşısında beklenmedik bir yenilgi almıştık. O da en az bu maç kadar şaşırtıcı bir durumdu, ancak o zaman da bu durum içerisinden çıkarak takım şampiyon olmasını bilmişti. Bu durum şunu gösteriyor ki, bu tip maçları kaybettikten sonra ne kadar ayağa hızlı bir şekilde kalkarsanız durumu o kadar çabuk toplarsınız. Ben herkese sonsuz bir şekilde güveniyorum. Ayrıca bu yenilgiler sizin kendi kendinizi sorgulamanıza yardımcı olur. Kendimizi sorgulayarak bu dönemi biran önce atlatacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek istediğimiz yere ulaşacağız."