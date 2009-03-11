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Dünya

Morales, koka yasağını çiğnedi!

Bolivya lideri Evo Morales, BM uyuşturucuyla mücadele komisyonunun 53 üyesinin önünde, koka yaprağı çiğnedi

11 Mart 2009 02:00

Bolivya lideri Evo Morales, Viyana'da toplanan BM uyuşturucuyla mücadele komisyonunun 53 üyesinin önünde, koka yaprağı çiğnedi

1961 yılında uyuşturucu sınıfına sokularak yasaklanan koka yaprağının yasak listesinden çıkarılmasını isteyen Morales, adalet ve içişleri bakanlarının huzurunda koka yaprağı çiğneyerek yaptığı konuşmada, "Koka yaprağı kokain olmadığı gibi sağlık açısından da zararlı değil; bağımlılık yapmaz, psişik sorunlara yol açmaz" dedi.

Bu bitkinin, İsa'dan 3 bin yıl öncesinden bu yana yetiştirildiğini anlatan Bolivya lideri, koka yaprağının, Ant bölgesi halklarının kültürel kimliği haline geldiğini belirtti. Kendisi de koka üreticisi olan Morales, "Bu çiğnediğim uyuşturucuysa, beni içeri atmalısınız" dedi ve hem Bolivya lideri, hem de bir üretici olarak, bu "kimliği" savunmak zorunda olduğunu anlattı. "Koka yaprağı mübarek bir şey" diyen Morales, Antlarda 10 milyon kişinin koka yaprağı çiğnediğini söyledi.

Morales, yasaklı maddeler listesinden koka yaprağının çıkarılmasını, onun yerine "kokain hamurunun" listeye dahil edilmesini istedi.

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