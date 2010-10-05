-MORALES, FAULE DİZİYLE KARŞILIK VERDİ MADRİD (A.A) - 05.10.2010 - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, geçtiğimiz pazar günü oynadığı bir futbol maçında, kendisine sert bir faul yapan rakibine diziyle vurarak karşılık verdi. İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre, La Paz kentinde bir futbol sahasının açılışı dolayısıyla, başkan Morales'in takımı ile, siyasi rakibi La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla'nın kaptanlığını yaptığı takım arasındaki dostluk maçı olaylı geçti. Maç sırasında rakip oyuncunun faulüne maruz kalan Morales, sinirlenerek faulü yapan kişiye diziyle vurdu. Morales'in diziyle rakibine vurduğu anın görüntüsü internet sitelerinde de yayınlandı. Bolivya Devlet Başkanı'ndan aldığı darbe sonucu yere düşen rakip takımının futbolcusu ile Morales arasında tartışma çıktığı ve hakemin, devlet başkanı Morales'e hiçbir kart göstermemesine rağmen, rakip futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attığı bildirildi. Bolivya basını, oyundan atılan Daniel Gustavo Cartagena adlı futbolcunun, maçtan sonra başkanın bir koruması tarafından gözaltına alınmak istendiğini, ancak La Paz Belediye Başkanı Revilla'nın bunu önlediğini yazdı. Bu arada maçta atılan tekme sonucunda sağ bacağından sakatlanan ve doktorun 3-4 gün dinlenme tavsiye ettiği Morales, gazetecilere açıklamasında "Bu futbol değil, pası verdikten sonra bacağıma tekme yedim ve bu tekme ilk değildi" dedi. Morales'in diz attığı rakip futbolcu Cartagena ise "Hiçbir zaman kötü niyetim yoktu, asla Devlet Başkanı'na saldırmak istemedim" dedi. 4-4 sona eren maçta, Morales'e tekme atan oyuncu ile başkanın bir koruması kırmızı kartla oyundan atıldı.