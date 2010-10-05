T24 LogoT24 Logo
Dünya

MORALES, FAULE DİZİYLE KARŞILIK VERDİ MADRİD (A.A)

05 Ekim 2010 14:51

-MORALES, FAULE DİZİYLE KARŞILIK VERDİ MADRİD (A.A) - 05.10.2010 - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, geçtiğimiz pazar günü oynadığı bir futbol maçında, kendisine sert bir faul yapan rakibine diziyle vurarak karşılık verdi. İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre, La Paz kentinde bir futbol sahasının açılışı dolayısıyla, başkan Morales'in takımı ile, siyasi rakibi La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla'nın kaptanlığını yaptığı takım arasındaki dostluk maçı olaylı geçti.  Maç sırasında rakip oyuncunun faulüne maruz kalan Morales, sinirlenerek faulü yapan kişiye diziyle vurdu. Morales'in diziyle rakibine vurduğu anın görüntüsü internet sitelerinde de yayınlandı.  Bolivya Devlet Başkanı'ndan aldığı darbe sonucu yere düşen rakip takımının futbolcusu ile Morales arasında tartışma çıktığı ve hakemin, devlet başkanı Morales'e hiçbir kart göstermemesine rağmen, rakip futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attığı bildirildi. Bolivya basını, oyundan atılan Daniel Gustavo Cartagena adlı futbolcunun, maçtan sonra başkanın bir koruması tarafından gözaltına alınmak istendiğini, ancak La Paz Belediye Başkanı Revilla'nın bunu önlediğini yazdı. Bu arada maçta atılan tekme sonucunda sağ bacağından sakatlanan ve doktorun 3-4 gün dinlenme tavsiye ettiği Morales, gazetecilere açıklamasında "Bu futbol değil, pası verdikten sonra bacağıma tekme yedim ve bu tekme ilk değildi" dedi. Morales'in diz attığı rakip futbolcu Cartagena ise "Hiçbir zaman kötü niyetim yoktu, asla Devlet Başkanı'na saldırmak istemedim" dedi. 4-4 sona eren maçta, Morales'e tekme atan oyuncu ile başkanın bir koruması kırmızı kartla oyundan atıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24