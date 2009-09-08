Morakot tayfunu başbakanı savurdu

Tayvan' da 758 kişi hayatını kaybetmesine neden olan tayfuna müdahalede yavaş kalmakla eleştirilen Başbakan istifa etti.



Liu, düzenlediği kısa basın toplantısında, “Biri siyasi sorumluluğu üzerine almalıydı. Bu aşamada misyonumu tamamladım... Daha iyisini yapmalıydım” dedi. Tayfun, 15 ay önce iktidara gelen Liu Başbakanlığı’ndaki Tayvan hükümetinin yüzleştiği en zorlu deneyim olmuştu.



Tayvan’ı 8-9 Ağustos’ta vuran Morakot tayfununun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 758 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümet, tayfundan önce gerekli önlemleri almamakla suçlanmıştı. İstifanın ardından iktidar partisi yetkilisi Vu Den-yih başbakan seçildi. Devlet Başkanı Ma Ying-jeu’nun makamından yapılan açıklamada, renkli kişiliği ve açık sözlülüğüyle tanınan Vu’nun yeni başbakan olacağı belirtildi.