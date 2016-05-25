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Kültür-Sanat

Mor ve Ötesi ABD turnesine çıkıyor

Grubun geçtiğimiz hafta yayımlanan ve Orhan Veli'nin dizelerine yer verdiği yeni single'ı dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü

25 Mayıs 2016 21:32

Bu sene 20. yılını kutlayan ve geçtiğimiz hafta yeni single’ı 'Anlatamıyorum'u yayımlayan rock müziğin önemli grubu Mor ve Ötesi, Amerika Birleşik Devletleri turnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.

25 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında ABD’nin 5 farklı kentinde 6 farklı konser verecek olan Mor ve Ötesi’nin biletleri günler öncesinden tükendi.

 

Turne Programı:

 

25 Mayıs Boston

26 Mayıs Philadelphia

27 Mayıs New York

28 Mayıs Chicago

29 Mayıs San Francisco

31 Mayıs New York

Mor ve Ötesi’nin geçtiğimiz hafta yayımlanan ve büyük şair Orhan Veli’nin dizilerine yer verilen 'Anlatamıyorum' şarkısı ve şarkının etkileyici klibi dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

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Mor ve ÖtesiAmerika turnesiyeni singleünlü rock grubu

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