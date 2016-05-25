Mor ve Ötesi ABD turnesine çıkıyor

Bu sene 20. yılını kutlayan ve geçtiğimiz hafta yeni single’ı 'Anlatamıyorum'u yayımlayan rock müziğin önemli grubu Mor ve Ötesi, Amerika Birleşik Devletleri turnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.
25 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında ABD’nin 5 farklı kentinde 6 farklı konser verecek olan Mor ve Ötesi’nin biletleri günler öncesinden tükendi.
Turne Programı:
25 Mayıs Boston
26 Mayıs Philadelphia
27 Mayıs New York
28 Mayıs Chicago
29 Mayıs San Francisco
31 Mayıs New York
Mor ve Ötesi’nin geçtiğimiz hafta yayımlanan ve büyük şair Orhan Veli’nin dizilerine yer verilen 'Anlatamıyorum' şarkısı ve şarkının etkileyici klibi dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.