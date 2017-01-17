Mor Saçlı Kadın tablosu 325 bin TL'ye satıldı

38. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi çok sayıda koleksiyoncuyu ağırladı. Müzayedede en yüksek fiyata satılan eser ise Ömer Uluç’un 'Mor Saçlı Kadın' adlı tablosu oldu

Müzayede sezonu 15 Ocak pazar günü düzenlenen çağdaş ve modern eserlerin satışa sunulduğu bir müzayedeyle renklendi. Beyaz Müzayede tarafından gerçekleştirilen 38. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi, sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı, koleksiyoncuları bir araya getirdi. Orjin Sanat Merkezi’nde düzenlenen müzayedede eserlerin tamamına yakını alıcı buldu.

Aziz Karadeniz yönetti

Türkiye’de Çağdaş Sanat alanında öne çıkan isimlerin aralarında yer aldığı 125 sanatçının 245 eserinin yer aldığı 38. Beyaz Müzayede, dünya sanatından isimlerin eserlerine de yer verdi. Müzayede Beyaz Müzayede’nin kurucusu Aziz Karadeniz tarafından yönetildi.

Müzayedede çok sayıda eser satışa sunulurken sanatçı Ömer Uluç’un 1980’li yılların başlarında Beyoğlu afişlerinden esinlendiği ‘Nü ve Şuh Kadınlar’ serisinde yer alan 1981 tarihli ‘Mor Saçlı Kadın’ isimli tablosu, 325 bin TL’ye alıcı bularak, müzayedenin en yüksek çekiç fiyatlı eseri oldu.

2010 yılında aramızdan ayrılan sanatçı Ömer Uluç, başta Paris, Berlin ve İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirde sergiler açmıştı. Sanatçı, tuval resimleri, farklı malzemeleri bir araya getirdiği heykelleriyle tanınıyordu.

Zeid'in eserine 250 bin TL





Müzayedede Fahrelnissa Zeid’in merakla beklenen 1960’lı yıllara ait ‘Abstrait Rouge’ isimli soyut yapıtı 250 bin TL’lik çekiç fiyatıyla en yüksek fiyata alıcı bulan ikinci eser oldu. 1901-1991 yılları arasında yaşamış ressam Zeid’in bu yıl içinde Tate Modern’de açılacak retrospektif sergisi de esere gösterilen ilgiyi artırdı..

1954 doğumlu sanatçı Kemal Önsoy’un 2010 yılına ait bir eseri 200 bin TL’lik fiyatı ile büyük ilgi gören üçüncü eser olurken, Fethi Arda’nın ‘Anadolu’nun Bağrı’ isimli yapıtı müzayedenin en çekişmeli eseri olarak 170 bin TL’lik çekiç fiyatı ile alıcı buldu