Mor Gabriel'in iadesinde karar günü

Yargı kararıyla Mor Gabriel Manastırı’ndan alınan arazilerin iadesinde sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisi, bugün yapacağı toplantıda Mor Gabriel Manastırı’na ait arazilerin iadesini ele alacak. Vakıflar Kanunu’nun cemaat vakıflarının mallarını düzenleyen geçici 11. maddesi çerçevesinde iadenin olacağı belirtildi.

Demokrasi Paketi’nin önemli maddelerinden olan Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı ve Vakfı, yurt genelindeki 165 cemaat vakfından biri. Manastır ve vakıf Mardin’in Midyat ilçesi Güngören Köyü’nde yer alıyor. Bugün yapılacak Vakıflar Meclisi toplantısında daha önce problem yaşadıkları 12 parselin vakıf adına tescil edilip edilmemesi konusu ele alınacak. Konu, Vakıflar Kanunu’nun geçici 11. maddesine göre karara bağlanacak.

Yurdagül Şimşek’in Radikal’deki haberine göre, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in aynı zamanda başkanlığını yaptığı meclis, 15 üyeli. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınıyor. Genel müdürün çağrısıyla ayda en az iki defa toplanan mecliste çekimser oy kullanılamıyor.

Geçici 11. madde ne diyor?

Vakıflar Kanunu’nun geçici 11. maddesi camaat vakıflarının iadesini düzenliyor. Buna göre; 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazlar; 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlar; 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilebiliyor. Madde ayrıca, cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların da Maliye Bakanlığı ’nca tespit edilen rayiç değerinin Hazine veya Genel Müdürlükçe ödenmesini öngörüyor.

‘Tapularımızı istiyoruz’

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, Radikal’e yaptığı açıklamada Vakıflar Kanunu’nun geçici 11. maddesi çerçevesinde arazilerin kendilerine verilebileceğini, bu konuda başvuruları olduğunu söyledi. Bugün konunun ele alınacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ergün şöyle konuştu:

“Yerel mahkemeler hep lehimize kararlar veriyordu, Yargıtay’a geldiği zaman aleyhimize dönüyordu. Biz nasıl olursa olsun tapularımızı istiyoruz, tapularımız ele geçtikten sonra artık her şey bitmiş olacak. Geçici 11. madde bizi de kapsıyor, çünkü bu madde 1936 Beyannamesi’ni esas alıyor. Bu maddenin ana hedefi beyannamede kayıtlı olup da bir şekilde elinden alınan malların konusuydu. Bizim de beyannamemiz var, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurmuştuk.”

Arınç’tan yeşil ışık

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da geçen hafta yaptığı açıklamada, “Vakıflar Meclisi, Mor Gabriel Manastırı’nın bizden talepleri olan gayrimenkul, arazi konusunda olumlu bir karar verecektir” demişti.