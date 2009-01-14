Mor Çatı kadın sığınma evi ortada kaldı

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Beyoğlu Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile protokolün yenilenmeyeceğini söyledi.



Mor Çatı ile İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasındaki işbirliği 31 Aralık 2008'de sona ermiş, kaymakamlık artık kadın sığınağına mali ödenek vermeyeceğini belirtmişti. Konuyu Meclis'e taşıyan DTP Şırnak milletvekili Sevahir Bayındır, yasanın nüfusu 50 bini geçen belediyelere sığınak açma yükümlülüğü getirdiğini hatırlatarak bu uygulamanın nedenini sordu.



'SHÇEK'e sığınacaklar'



Önergeye yanıt veren Nimet Çubukçu, Mor Çatı'nın 2005'te Dünya Bankası'ndan aldığı koşullu fonla çalışmalarını başlattığını hatırlatarak, "İlgili kaymakamlığın parasal desteğini çekmesiyle kapatılmakla karşı karşıya kalmıştır" dedi.



Nüfusu 50 bini geçen belediyelerin böyle bir yükümlülüğü bulunduğunu ancak bütçe ayırmadıklarını belirten Çubukçu, sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirdi. Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) kendi teşkilat yapısı içinde kadın konukevleri ve hizmetleri yürüttüğünü belirten Çubukçu İstanbul Valiliği'ne bir yazı gönderilerek, söz konusu sığınma evinde kalan kadınlar ve çocuklarının mağdur olmaması için kaymakamlık ile SHÇEK'in işbirliği yapmasını istediklerini belirtti.



Böylece, çoğunluğu aile içi şiddetten kaçan kadınlardan oluşan Mor Çatı sakinlerine yol görünmüş oldu. Bakanın yanıtını değerlendiren Bayındır ise Mor Çatı'nın yaşatılması gerektiğini, yasaların, böyle kurumların desteklenmesi görevi verdiğini tekrar hatırlattı