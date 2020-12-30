Mor Çatı'dan bir günde 4 kadının öldürülmesine tepki: İstanbul Sözleşmesi harfi harfine uygulansın

Selda Taş, Vesile Dönmez, Betül Tuğluk ve akademisyen Aylin Sözer’in erkekler tarafından öldürülmesinin ardından açıklama yapan Mor Çatı ‘’Cinayete varan şiddet bir günde ortaya çıkmıyor’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulanması için çağrı yapan vakıf kadınlara destek sağlaması gereken kurumların kötü uygulamalarının kadınlara çaresiz ve ümitsiz hissetirdiğini vurguladı.

Kadına şiddet konusunda uzun yıllardır çalışma yürüten Mor Çatı Vakfı, "Atılan her tokat, edilen her hakaret cinayete giden yolun ilk habercileri" dedi. Mor Çatı, Kadına şiddetin önlenmesi konusunda ulusal ve bütüncül eylem planı sunan İstanbul Sözleşmesi'ne uyulması için çağrıda bulundu. Kadınları erkek şiddetinden korumanın imkansız olmadığı söylenen açıklamada ''İnfiale kapılacağımız bir başka cinayet gerçekleşmeden erkek şiddetini engellemek mümkün'' dedi.

Mor Çatı Vakfı, son yaşanan ve art arda gelen dört kadın cinayetinden sonra resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda erkek şiddetinin boyutuna ve kadınlara karşı şiddetin son bulması gerektiğine dikkat çekildi.

Paylaşımlar şöyle:

"Son günlerde üst üste aldığımız kadın cinayeti haberleri, erkek şiddetinin boyutlarını bir kez daha gösterdi. Biliyoruz ki cinayete varan şiddet bir günde ortaya çıkmıyor. Atılan her tokat, edilen her hakaret cinayete giden yolun ilk habercileri".

"Milyonlarca kadın maruz kaldıkları erkek şiddeti nedeniyle korku, suçluluk, utanç, yaralanma, sakatlanma, kronik sağlık sorunları ile yaşamak zorunda kalıyor".

"Destek alamadığı, kendisine destek sağlaması gereken kurumların kötü uygulamalarına maruz kaldığı için kendini çaresiz ve ümitsiz hissediyor".

"Erkek şiddetini önlemek, kadınları erkek şiddetinden korumak imkansız değil. Şiddeti önlemek kadınlara ihtiyaçları olan desteklerin sunulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi ile mümkün".

"İstanbul Sözleşmesi’nin harfi harfine uygulanması ile, 6284 sayılı Kanun’un kadınlar için erişilebilir olması ile mümkün. Kadın örgütlerinin koşulsuz, baskısız desteklenmesi ile mümkün".

"İnfiale kapılacağımız bir başka cinayet gerçekleşmeden erkek şiddetini engellemek mümkün".

"Erkek şiddeti ile mücadelemizi kadınlarla sürdürdüğümüz dayanışma ile büyüterek kararlılıkla sürdürüyor, devleti kadınları korumak ve şiddeti önlemek için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz".