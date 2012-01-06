Moore'un en büyük korkusu 'sevilmemek'



T24 -

İngiliz fotoğrafçı Amanda De Cadenet ile yaptığı söyleşide, “Beni korkutan şey, hayatımın sonunda sevilmeye değer olmadığımı anlamaktır” diyen oyuncu, özgürlüğü “İşleri oluruna bırakmak, anı yaşamak, geçmişe takılmamak, geleceğe bağlanmamak, başkalarının düşüncelerini kendininkilerden fazla önemsememek” sözleriyle tanımladı.