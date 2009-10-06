Moore'un 'aşk hikayesi' de Altın Portakal'da

Michael Moore'un son belgeseli ‘Capitalism: A Love Story (Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi)'nin Türkiye prömiyeri, bu yıl 46'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.



Amerikalı muhalif belgesel yönetmeni Michael Moore'un son belgeseli ‘Capitalism: A Love Story (Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi)'nin Türkiye prömiyeri, bu yıl 46'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak belgesel, 12- 14 Ekim tarihleri arasında üç farklı sinema salonunda gösterimde olacak.



Türk izleyicilerin ‘Benim Cici Silahım' adlı belgeseliyle tanıdığı ‘Fahrenheit 9/11', ‘Sicko' belgesellerinin muhalif yönetmeni Michael Moore'un ‘Kar hırsı yüzünden yaşamı mahvolmuş kişilere' adadığı belgesel; ekonomik krizin nedenleri, şirketlerin kar hırsları ve ABD'nin geçen yıl açıkladığı 700 milyar dolarlık kurtarma paketi arasındaki bağlantı üzerinde duruyor.



Belgeselin festival kapsamında ilk gösterimi, 12 Ekim Pazartesi günü saat 17.30'da Migros Cinebonus'ta gerçekleşecek.

