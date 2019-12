Moore: Gustav Tanrı'nın kanıtı

Karayipler'de 86 can alan Gustav Kasırgası ABD'ye doğru ilerlerken Cumhuriyetçilerin kongresi askıya alındı. Muhalif yönetmen Michael Moore, 'Kasırga Cumhuriyetçiler'i vurdu. Demek ki Tanrı var' dedi.



2005 yılında Katrina Kasırgası yüzünden neredeyse haritadan silinen New Orleans’ta bugün karaya vurması beklenen kasırganın rotası üzerinde, Cumhuriyetçi Parti kurultayının yapılacağı Minnesota eyaletindeki Minneapolis ve St. Paul "ikiz kentleri" de var.



Yani bazı Cumhuriyetçilerin, Demokratların geçen ayki kurultayı öncesinde, etkinliklerin gölgelenmesi için ettiği "yağmur duası" geri tepmiş gibi. Bu nedenle, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı John McCain, bugün başlayacak olan kurultayın ilk gününde gerçekleştirilecek birçok aktivitenin askıya alındığını açıkladı. Kurultayda konuşmak yerine Mississippi’deki felaket tedbirlerini yerinde denetleyeceğini söyleyen McCain, "Ulusal bir felakete yaklaştığımız günlerde böyle şenlikli bir ortam uygun olmaz" ifadesini kullandı.



Moore: Tanrı var



Bush Yönetimi muhalifi görüşleriyle tanınan liberal belgesel yapımcısı ve yönetmeni Michael Moore da, bu doğal afetin Cumhuriyetçi kurultayını vurduğunu görmekten "büyük zevk aldığını" belirterek, "Bence Gustav Kasırgası Tanrı’nın varlığının kanıtı" dedi.



MSNBC’nin "Countdown with Keith Olbermann" programına konuk olan Moore, "Tanrı kasırganın New Orleans üstünden gelip, Cumhuriyetçi kurultayını daha ilk günden vurmasını planlamış. Ama umarım kimse zarar görmez" diye konuştu.



'Ekmek yoksa pasta yesinler'



Aynı programda, New Orleans’ı kasırganın vurduğu günlerde doğumgününü kutlayan McCain’in, ABD Başkanı Bush ile beraber pasta yediği görüntüler ekrana getirildi. Michael Moore’un bu sahneye yorumu şöyle oldu: "Marie Antoinette ’Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’ derken bunu herhalde mecaz anlamda söylemişti. Halbuki McCain ile Bush, New

Orleans boğulurken, ciddi ciddi pasta yiyorlardı."



Saate 240 kilometre



Küba'yı 5. kategori düzeyinde vuran ve saatte 240 kilometreyi bulan fırtınalar estiren Gustav kasırgası, afet öncesi tedbirler nedeniyle bu ülkede can kaybına yol açmadı.



Sivil savunma operasyonlarına başkanlık eden Albay Miguel Angel, Küba'da kasırga nedeniyle çok sayıda yaralı olduğunu, ayrıca 86 bin evin yıkıldığını ya da hasar meydana geldiğini söyledi. Küba'da, yolların yıkılan ağaçlarla kapandığı, elektriklerin kesildiği, toplu ulaşımın kasırgadan etkilendiği belirtildi.



Gustav kasırgası, Küba'dan önce etkili olduğu Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'da 86 kişinin ölümüne neden olmuştu.



Küba'yı geçtikten sonra yavaşlayan ve 3. kategoriye inen Gustav kasırgasına hazırlanan ABD'de önlemler artırılırken, yüzbinlerce kişinin kasırga nedeniyle kıyıları boşalttığı bildirildi.



Büyük kaçış başladı



Polis yetkilisi Mike Edmonson, Louisiana sahillerinden halkın yüzde 90'ının kaçtığını, New Orleans ile diğer kıyı kentlerin boşaldığını söyledi. Yaklaşık 2 milyon kişinin bulabildikleri her türlü araçla evlerini bırakıp kaçmasıyla eyalet tarihinin en büyük tahliye işleminin yaşandığı ifade ediliyor. Mississippi, Alabama ve Teksas eyaletlerinde de binlerce kişinin kasırgadan kaçtığı belirtiliyor.



ABD tarihinin en yıkıcı kasırgası olan Katrina, 2005 yılında New Orleans'ın yüzde 80'ini sular altında bırakmış ve bin 600 kişinin hayatına mal olmuştu.