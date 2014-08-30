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Ekonomi

Moody's'ten Bank Asya'ya not indirimi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Asya Katılım Bankası'nın (Bank Asya) uzun vadeli mevduat notunu "B2"den "Caa1" e indirdi

30 Ağustos 2014 01:59

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Asya Katılım Bankası'nın (Bank Asya) uzun vadeli mevduat notunu "B2"den "Caa1" e indirdi, ayrıca bu notu da negatif izlemeye aldığını bildirdi. Bankanın finansal güçlülük notu da "E+" dan "E"ye düşürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, Moody's'ten yapılan açıklamada, "Asya Katılım Bankası'nın mevduatlarında daha fazla istikrarsızlık yaşanabileceği, başka bir bankayla herhangi bir ortaklık ya da birleşme ihtimalinin az olduğu ve bu durumun da banka üzerindeki belirsizliği arttırdığı" ifade edildi.

Açıklamada, bankanın notlarındaki aşağı yönlü revizenin, mevduatlardaki istikrarsızlığı tetikleyen baskılardaki artışın yansıması olduğu belirtildi.

Bankanın likit varlıklarında yıl boyunca düşüş olduğu ifade edilen açıklamada, negatif izlemede de bankanın finansal temellerinde ileriki haftalarda meydana gelebilecek zayıflamaların ve mevduat sahiplerine yapılabilecek ödeme gücünün inceleneceği vurgulandı.

Bankanın finansal temellerinde meydana gelebilecek zayıflamadan dolayı bankanın dış desteğe ihtiyaç duyabileceği kaydedilen açıklamada, mevduat sahiplerine yapılacak ödeme gücünde bir zayıflama olması durumunda da bankanın kayıplarının artacağı bildirildi.

 

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