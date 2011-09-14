-Moody's'in Fransız bankalarının kredi notunu düşürmesi PARİS (A.A) - 14.09.2011 - Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer, Moody's Fransız bankaları Socitete Generale ve Credit Agricole'un kredi notlarını düşürmesini ''nispeten iyi haber'' olarak değerlendirdi. Noyer yaptığı açıklamada, ''Çok küçük bir indirim ve Moody's'in kredi notları diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına göre daha yüksek, bu yüzden kuruluş bankaların kredi notlarını diğerleriyle aynı ya da biraz daha iyi bir seviyeye getirdi. Fransız bankaları, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse gibi diğer önemli Avrupa bankalarıyla aynı seviyede mükemmel kredi notlarına sahip'' dedi. Moody's, varlıkları bakımından Fransa'nın ikinci büyük bankası Credit Agricole'nin ''Aa1'' olan kredi notunu bir basamak düşürerek ''Aa2''ye ve varlıkları bakımından üçüncü büyük bankası Societe General'in ''Aa2'' olan kredi notunu da ''Aa3''e indirmişti. Kuruluş, Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas'nın ''Aa2'' olan kredi notunu ve ''negatif'' olan not görünümünü korumuştu. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) haziran ayı raporuna göre, Yunanistan'a banka, özel sektör ve devlet olarak en fazla borç sağlayan ülke 56,7 milyar avroyla Fransa oldu. Fransa'yı, 33,9 milyar dolarla Almanya, 14,6 milyar dolarla İngiltere, 7,3 milyar dolarla ABD ve 4 milyar dolarla İtalya takip ediyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne göre de Societe Generale'nin elindeki Yunanistan borçlarının toplamı 6,6 milyar avro, Credit Agricole'un 27 milyar avro ve BNP Paribas'ın 8,5 milyar avro seviyesinde bulunuyor.