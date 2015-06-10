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Ekonomi

Moody's'in 7 Haziran notu negatif

‘2019'dan önce erken seçim ihtimali yüksek’

10 Haziran 2015 16:49

'Sıfırcı hoca' olarak tanımlanan kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'ten Türkiye'nin seçim sonuçlarına yönelik yorum geldi. Moody's, seçim sonuçlarının kredi notu için etkisinin negatif olduğunu söyledi.

Moody's'ten yayınlanan raporda, seçim sonuçlarının siyasi belirsizliği artırdı ve bu durumun da uygulanması gereken ekonomi politikalarını erteleyeceğine işaret edildi.

 

‘2019'dan önce erken seçim ihtimali yüksek’

 

Moody's açıklamasında, "Sonuçlar Türkiye kredi notu için negatif çünkü kısa vadede ya azınlık hükümeti ya da koalisyon hükümeti kurulması nedeniyle daha fazla siyasi belirsizlik yaratacak. Biz istikrarsızlık ve erken seçim bekliyoruz. Ek olarak, hükümetin kurulmasının ertelenmesi, uygulanması gereken ekonomik reformların da gecikmesine neden olacak" denildi.

 

Notu destekliyor

 

Açıklamada, "Türkiye'nin olumlu kamu maliye göstergeleri Baa3 olan kredi notunu destekliyor" diye devam edildi.

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