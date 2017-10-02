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Ekonomi

Moody's'den uyarı: Kamu borçları artarsa kredi notuna baskı yaratır

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türkiye'ye "kamu borçlanması artarsa, bu durum kredi notu üzerinde baskı yaratır" uyarısı yaptı

02 Ekim 2017 17:21

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody\'s, Türkiye\'ye \"kamu borçlanması artarsa, bu durum kredi notu üzerinde baskı yaratır\" uyarısı yaptı.
Moody\'s\'den yapılan açıklamada, bütçe gelirlerinin Orta Vadeli Program\'da (OVP) öngörülenin altında kalmasının beklendiğini ve bu durumun kamu borçlanmasını artıracağı belirtildi.
OVP\'de yer alan yüzde 5.5 düzeyindeki büyüme hedefinin de \"iyimser\" olduğu vurgulanan Moddy\'s açıklamasında, devletin borçlan ihtiyaçlarının da artabileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, OVP\'de yer alan harcamaların devlet borcunu daha da artıracağı ve bunun da Türkiye\'nin kredi notu açısından olumsuz olacağı vurgulandı.
 

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