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Ekonomi

MOODY'S'DEN FRANSIZ BANKALARINA UYARI PARİS (A.A)

15 Haziran 2011 13:47

-MOODY'S'DEN FRANSIZ BANKALARINA UYARI PARİS (A.A) - 15.06.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'daki yatırımları nedeniyle Fransa'nın üç büyük bankası BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole'ü olası not indirimine karşı uyardı. Kuruluş yaptığı açıklamada, söz konusu üç bankanın kredi notlarının, Yunanistan'ın kamu ve özel kesim borçlanma kağıtlarındaki pozisyonlarını incelemek ve Yunanistan'da yaşanacak bir temerrüt veya yeniden yapılandırma durumunda olası etkilerini değerlendirmek üzere izlemeye alındığını bildirdi. Moody's, gözden geçirme sonrası uzun vadeli kredi notu ''Aa2'' olan BNP ve ''Aa1'' olan Credit Agricole'ün notlarının bir kademeden fazla indirilmesinin söz konusu olmadığını, Societe Generale'nin ''Aa2'' olan notunun ise iki kademe gerileyebileceğini vurguladı. Kuruluş ayrıca, Belçika bankası Dexia'nın da kredi notunun olası bir indirim için izlemeye alındığını kaydetti.

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