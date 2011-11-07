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Ekonomi

Moody's'den Avrupalılar'a eleştiri FRANKFURT (A.A)

07 Kasım 2011 15:26

-Moody's'den Avrupalılar'a eleştiri FRANKFURT (A.A) - 07.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa ülkelerinin maliye bakanlarına bir mektup göndererek kredi kuruluşlarına yönelik reform projelerini eleştirdi. Almanya'da yayımlanan Die Welt Gazetesi'nin haberine göre, kuruluş 31 Ekim tarihli mektubunda, Avrupa'nın sektöre ilişkin reform projesinin hayata geçmesi halinde Avrupalı şirketlerin ve ülkelerin piyasalara erişiminin engelleneceği uyarısında bulundu. Moody's ayrıca, Avrupalıların öngördüğü tedbirlerin piyasalardaki oynaklığı artıracağına da dikkat çekti. Kuruluşun Avrupa Bölgesinden Sorumlu Başkanı Frederic Drevon, ülkelerin kredi notlarının yayımlanmasının engellenmesi olasılığının, güveni azaltabileceği ve oynaklığı artırabileceğini vurgulayarak, ''Bu, verimlilik karşıtı bir önlem'' değerlendirmesinde bulundu.

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