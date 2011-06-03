-MOODY'S'DEN ABD'YE ÖNEMLİ UYARI WASHINGTON (A.A) - 03.06.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'yi önümüzdeki haftalarda kredi notunu olası bir indirim için izlemeye alabileceği yönünde uyardı. Kuruluş, yaptığı açıklamada, Beyaz Saray ile ABD Kongresi'nin federal hükümetin borçlanma tavanını yükseltmek konusunda temmuz ayı ortasına kadar bir ilerleme kaydedememesi halinde ülkenin ''Aaa'' olan kredi notunun gözden geçirileceğini vurguladı. Kuruluş, bunun, ABD Hazine kağıtlarında risk olmadığı yönündeki inancın yerini, bir miktar risk olduğu inancına bırakmasına yol açacağını ifade etti. Moody's, Kongre'nin 2 Ağustos'a kadar daha fazla borçlanma yetkisi vermemesi durumunda ise ülkenin temerrüte düşmesi riskinin artacağına dikkati çekerek, bu durumun borçlanma maliyetinin artmasına ve ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına neden olabileceğine işaret etti. Kuruluş, borçlanma tavanının yükseltilmesi ve olası bir iflas riskinin bertaraf edilmesi durumunda da ''Aaa'' olan kredi notunun korunacağını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı, Kongre'den ocak ayından bu yana Federal hükümetin borçlanma tavanını yükseltmesini talep ediyor ancak Cumhuriyetçiler, vergi artışı olmaksızın harcamaların kesilmesi konusunda ısrarlı davranıyor. Bakanlık, mayıs ayı başından bu yana borçlanmayı artırmadan tahvil ihalesine devam edilebilecek olağanüstü tedbirler alma yoluna gidiyor. Beyaz Saray, Kongre'nin 2 Ağustos tarihine kadar borçlanma tavanını artırmaması durumunda bunun, ABD'yi bir felaketle karşı karşıya bırakabileceğini öne sürerken, ABD Başkanı Barack Obama Kongre'ye koşulsuz olarak borçlanma tavanını artırması çağrısı yapıyor. Bütçe açığı 1,5 trilyon dolara yaklaşan ABD hükümetinin borçlanma tavanı ise 14,3 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor. Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da nisan ayında ABD'nin yüksek borcu nedeniyle, uzun vadeli kredi notu için benzer bir uyarı yaparak, not görünümü ''durağan''dan ''negatif''e çevirmişti.