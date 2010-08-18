T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Moody's uyardı!

Moody's, kredi notları "AAA" olan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın düşüş yaşayabileceğini açıkladı.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı ''AAA'' ile en üst seviyede bulunan kredi notlarının düşürülebileceği konusunda uyardı.


Kuruluştan yapılan açıklamada, söz konusu dört ülkenin kredi notlarının sağlam bir konumda olmasına ve durağan görünümlerini korumalarına karşın bu ülkelerin, birkaç ay öncesine göre not indirimi olasılığını artıran yeni bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.


Açıklamada, mali birtakım zorluklar geçiren dört ülkenin, hükümet harcamalarının büyük oranda arttığı bu dönemde ekonomik büyümelerini hızlandırmaları gerektiği vurgulandı.


ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın kredi kalitesinde bozulma yaşandığına işaret edilen açıklamada, ''AAA'' kredi notuna sahip olan Avrupa ülkelerinin bütçe açığını azaltmaya yönelik önlemleri hayata geçirdiği ifade edildi.


Açıklamada ayrıca, söz konusu ülkelerin kamu maliyelerini iyileştirmeleri ve yaşlanan nüfuslarına karşı programlar geliştirmeleri gerektiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24