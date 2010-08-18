Moody's uyardı!

T24- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı ''AAA'' ile en üst seviyede bulunan kredi notlarının düşürülebileceği konusunda uyardı.



Kuruluştan yapılan açıklamada, söz konusu dört ülkenin kredi notlarının sağlam bir konumda olmasına ve durağan görünümlerini korumalarına karşın bu ülkelerin, birkaç ay öncesine göre not indirimi olasılığını artıran yeni bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, mali birtakım zorluklar geçiren dört ülkenin, hükümet harcamalarının büyük oranda arttığı bu dönemde ekonomik büyümelerini hızlandırmaları gerektiği vurgulandı.



ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın kredi kalitesinde bozulma yaşandığına işaret edilen açıklamada, ''AAA'' kredi notuna sahip olan Avrupa ülkelerinin bütçe açığını azaltmaya yönelik önlemleri hayata geçirdiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, söz konusu ülkelerin kamu maliyelerini iyileştirmeleri ve yaşlanan nüfuslarına karşı programlar geliştirmeleri gerektiği belirtildi.