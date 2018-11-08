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Ekonomi

Moody's Türkiye'yi uyardı: Sert küçülme yaşanabilir

"Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme' yaşanabilir"

08 Kasım 2018 12:36

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin muhtemelen resesyona girdiğini belirtti. Kurum, Türkiye’nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını bekliyor.

BloombergHT'nin haberine göre, ‘Küresel Makro Görünüm: 2019-2020' raporunda Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirten derecelendirme kuruluşuna göre, Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme' yaşanabilir.

Moody's, Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin küçülmesiyle Çin'in yavaşlamasının 2019'da gelişen ülke piyasalarında büyümeyi aşağı çekmesinini beklediğini açıkladı.

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