Moody's Türkiye'yi uyardı: Sert küçülme yaşanabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin muhtemelen resesyona girdiğini belirtti. Kurum, Türkiye’nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını bekliyor.
BloombergHT'nin haberine göre, ‘Küresel Makro Görünüm: 2019-2020' raporunda Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirten derecelendirme kuruluşuna göre, Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme' yaşanabilir.
Moody's, Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin küçülmesiyle Çin'in yavaşlamasının 2019'da gelişen ülke piyasalarında büyümeyi aşağı çekmesinini beklediğini açıkladı.