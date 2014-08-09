Moody's Türkiye'nin notunu neden açıklamadı?

Moody’s’in 8 Ağustos’ta açıklanması gereken Türkiye kredi notu değerlendirilmesini yapılmadı. Uzmanlar Moody’s’in ilk kez bir açıklamayı bu kadar geciktirdiğine dikkat çekti.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s bugün yapması beklenilen Türkiye’nin notu ve görünümü açıklamasını Türkiye saati ile gün tamamlanmasına rağmen yapmadı. Moody’s’in bu gecikmesi piyasa uzmanları ve yatırımcıları da şaşırttı. Moody’s’ten 8 Ağustos’ta herhangi bir açıklama gelmezken kurumun cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle pas geçtiği yorumları dile getirildi. Uzmanlar ilk kez Moody’s açıklamasının bu kadar geciktiğini vurguladı.

Sosyal medyada ise konu 'moody's'e kedi girdi' esprileri ile ele alındı.

Takvime göre neden açıklanmadığı üzeriine, Moody's'in New York'taki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Moody's potansiyel reyting eylemlerine ya da raporların yayınlanmasına ilişkin yorumda bulunmamaktadır. Moody's'in ülke notu takviminin, potansiyel hareketlere ilişkin sadece gösterge tarihler olduğunu dikkat alınız" ifadeleri kullanıldı.

İsveç ve Azerbaycan'ı da güncellemedi

Moody's, resmi internet sitesinden genel bir açıklama yaparak, "Moody's bu açıklamayı 8 Ağustos 2014 tarihli faaliyet takvimine istinaden yapmaktadır. Açıklama piyasalar için bilgi sağlamak amacındadır ve resmi bir kredi notu açıklaması değildir. Moody's tarafından bildirilen açıklama takvimi, kredi notlarının açıklanabileceği üç tarih belirler ve potansiyel hareketlere ilişkin bir göstergedir" ifadelerine yer verdi.

Kurum, 8 Ağustos tarihinde Azerbaycan, İsveç ve Türkiye'nin kredi notlarıyla ilgili herhangi bir güncelleme yapılmadığını bildirdi.

Açıklama gelmedi yine de dolar geriledi

Sabah saatlerinde Moody’s’ten açıklama gelmeyince ilk olarak yurtiçide piyasaların kapanması beklendi. Yurtiçi ve Avrupa piyasalarının da kapanması ile birlikte gözler Moody’s’in New York ofisine çevrildi ve Moody’s’in ABD borsalarının kapanışı sonrası açıklama yapacağı tahmin edildi. Ancak bu da gerçekleşmeyince Türkiye saati ile 8 Ağustos’ta açıklama yapılmamış oldu. Açıklamanın gelmemesi doları yükseltmedi. Yurtiçi piyasalar kapanırken 2.1550 TL seviyesinde olan dolar notun düşmeyeceği beklentisiyle 2.15 TL’nin altına 2.1450 TL’ye kadar geriledi. Gece 12’de forex piyasaları da kapanırken dolar 2.1457 TL’den haftayı bitirdi.

ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut Moody’s kararının gecikmesinde siyasetin rol oynadığını, kurumun cumhurbaşkanı seçimleri öncesi siyasi tartışmalara muhatap olmamak için açıklamayı geciktirmiş olabileceğini belirtti.

Moody’s 2013'teki not artışından sonra adım adım uyardı

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Başbakan Erdoğan’ın ABD Başkanı Barack Obama’yı ziyareti sırasında not artıran Moody’s bu tarihten sonra Türkiye ile ilgili bir dizi açıklama yapmıştı.

16 Mayıs 2013’te Türkiye’nin notunu Baa3’e yükselten Moody’s Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülkeler kategorisine çıkardı. Bu tarihten sonra yapılan Moody’s açıklamalarında giderek artan olumsuz vurgu dikkat çekti.

11 Nisan 2014’te Moody’s Türkiye’nin görünümünü durağandan negatife çevirdi. Gerekçe olarak zayıf büyüme beklentileri gösterildi.

4 Haziran 2014’te kuruluş 11 Türk bankasının kredi notunu düşürdü. Açıklamada bazı bankaların tek başına ayakta kalma kredi güçleri üzerindeki baskının artması gösterildi.

30 Haziran’da Moody’s Irak’da IŞİD militanları ile Irak ordusu arasındaki çatışmaların Türkiye’nin notu üzerinde baskı yaptığı uyarısında bulundu.