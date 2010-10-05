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Ekonomi

MOODY'S, TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ POZİTİFE YÜKSELTTİ LONDRA (A.A)

05 Ekim 2010 13:25

-MOODY'S, TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ POZİTİFE YÜKSELTTİ LONDRA (A.A) - 05.10.2010 - Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin not görünümünü durağandan pozitife çevirdi. Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ''Ba2'' olan kredi notuna ilişkin görünümünü durağandan pozitife yükselttiği belirtildi. Moody's'in kıdemli analisti ve Başkan Yardımcısı Sarah Carlson, ''Türkiye'nin ekonomisinin beklenmedik biçimde güçlü olduğunu kanıtladığını ve kriz öncesi seviyelere toparlandığını'' bildirdi.

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