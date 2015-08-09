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Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi

Kuruluş, Türkiye için belirlediği son 4 potansiyel tarihin hepsini pas geçmiş oldu

09 Ağustos 2015 00:28

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü güncellemediğini duyurdu. Kuruluş, böylece Türkiye için belirlediği son 4 potansiyel tarihin hepsini pas geçmiş oldu.

 

Moody's'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir güncelleme yapılmadığı bildirildi.

"Moody's bu duyuruyu, Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Derecelendirme Takvimi'nin 7 Ağustos 2015 için belirlenmiş faaliyetlerine ilave açıklık getirmek amacıyla yapmaktadır. Duyuru, piyasalar için bilgi sağlamak amacındadır, bir kredi notu eylemi açıklaması değildir" açıklamasını yapan şirket, aralarında Türkiye, İsveç ve Azerbaycan'ın bulunduğu bazı ülkelerin kredi notlarının güncellenmediği belirtildi.

Kuruluş, bu yılki değerlendirme takvimindeki ilk tarih olan 10 Nisan'da da güncellemeye gitmeyerek, Türkiye'ye yönelik değerlendirmesini üçüncü kez ertelemişti. Moody's'in pas geçtiği potansiyel değerlendirme tarihlerinin sayısı 7 Ağustos'la birlikte 4'e yükseldi.

Bununla beraber, 10 Haziran'da yayınladığı raporla Türkiye'deki genel seçim sonuçlarının siyasi belirsizliği artırma ihtimaline işaret eden Moody's'in bu yılki son değerlendirmesini de 4 Aralık'ta yapması bekleniyor. Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'ye yönelik son revizyonunu 11 Nisan 2014 tarihinde yaparak, not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e çevirmiş, "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu ise teyit etmişti.

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